موريتانيا تتوصل بهبة المغرب من لقاحات “سينوفارم”

هبة بريس- الرباط

حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية، اليوم الأحد 30 ماي الجاري، بمطار نواكشوط الدولي بموريتانيا ، على متنها شحنة لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وكانت طائرة من نوع “دريملاينر” مغربية، قد أقلعت صباح الجمعة 28 ماي 2021، إلى العاصمة الصينية بيكين، لتنقل شحنة من اللقاحات إلى مطار انواكشوط عاصمة موريتانيا، كلفتة ديبلوماسية مهمة من المملكة تجاه جارتها الجنوبية.

وكانت موريتانيا قد أعلنت عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا يوم 26 مارس الماضي، وذلك في أعقاب توصلها بشحنة من لقاح “سينوفارم” تتكون من خمسين ألف جرعة هبة من الحكومة الصينية.

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