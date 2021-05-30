شبيبة العدالة والتنمية تدعو لتمتيع المعتقلين على خلفيات الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين بالعفو
الصورة من الارشيف

شبيبة “البيجيدي” تدعو الى تمتيع معتقلي “الاحتجاجات” و”الصحفيين” بالعفو

2021-05-30 / 12:47 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نوه المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية بمبادرة تمتيع عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة بعفو ملكي سام، متمنيا أن تتوسع المبادرة ليستفيد منها باقي المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وكذا الصحفيين المتابعين في العديد من الملفات.

وذكر المكتب الوطني في بلاغ له أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في تنقية الأجواء وتكفل استرجاع وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم في لحظة وطنية يحتاج فيها الوطن لكل أبنائه ليتقوى بهم في مواجهة مناورات الأعداء.

وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني توقف في اجتماعه عند ملف الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر ونصف، موجهين الدعوة لجميع العقلاء للتدخل الايجابي لإيجاد حل عاجل لهذا الملف، مناشدين في نفس الوقت الصحفي المعني إيقاف الفوري لإضرابه عن الطعام استجابة للمناشدات العديدة الموجهة إليه حفاظا على حياته.

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