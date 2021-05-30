سوق الصرف .. استقرار الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس ـ و م ع

أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا تقريبا أمام الدولار الأمريكي، وتراجع أمام الأورو بـ 0,21 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و26 ماي الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 21 ماي الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 303,5 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 5,6 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب، أنه ضخ ما مجموعه 77 مليار درهم، منها 31,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و16,9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,9 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 31 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 26 ماي الماضي (تاريخ الاستحقاق 27 ماي).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” تراجع بـ0.7 في المائة، ليستقر أداءه منذ بداية السنة إلى 7.3 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى تراجع المؤشرات القطاعية لـ “المعادن” بـ 7.2 في المائة و “الصناعات الغذائية” بـ 2.4 في المئة و”الأبناك” بنسبة 0.8 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “العقار” و “التوزيع” زيادة بنسبة 15 و 1,3 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 2.9 مليار درهم مقابل 664,6 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 129.7 مليون درهم مقابل 221.5 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

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