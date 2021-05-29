منتخب الفوتسال يقسو على مصر برباعية ويتوج بلقب البطولة العربية

2021-05-29 / 7:34 مساءً
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هبة بريس- القسم الرياضي

توج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه في النهائي، اليوم السبت، على نظيره المصري بأربعة أهداف دون رد.

وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف سعود في ثلاث مناسبات ويوسف جواد في مناسبة واحدة.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في البطولة العربية بفوز أمام الإمارات بخمسة أهداف لواحد وفوز أمام جزر القمر بثلاثة أهداف لواحد وأمام السعودية بثمانية أهداف دون رد، وفاز في دور النصف على البحرين بستة أهداف دون رد، قبل أن يفوز على مصر في النهائي.

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