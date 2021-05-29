الصورة من الارشيف

طائرة مغربية تنقل شحنة من لقاح “سينوفارم” من بكين لموريتانيا

2021-05-29 / 9:32 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر متطابقة، أن طائرة تابعة للخطوط الملكية الجوية، حطت أمس الجمعة، بمطار بكين لنقل شحنة من لقاح سينوفارم الصيني لموريتانيا.

وذكرت ذات المصادر، أن الطائرة المغربية التي ستصل اليوم الى مطار نواكشوط، تحمل 280 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على قوة العلاقات بين المغرب وموريتانيا، بعد ترويج عدد من الجهات المعادية لللمملكة لوجود توتر بين البلدين.

هذا ويشار الى أن ناصر بوريطة، استقبل قبل أيام نظيره الموريتاني وأكدا خلال لقاء صحفي جمعهما على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وعزمهما تطيرها في كافة المجالات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس السبت.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

طقس السبت.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بعدد من…

2021-05-29 / 9:12 صباحًا
Photo of بوريطة يتباحث مع نظيره بجمهورية المالديف

بوريطة يتباحث مع نظيره بجمهورية المالديف

2021-05-29 / 8:30 صباحًا
Photo of العثماني يترأس اجتماع لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي

العثماني يترأس اجتماع لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي

2021-05-28 / 11:53 مساءً
Photo of عبد النباوي : ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعد الانشغال الأهم لمنظومة القضاء

عبد النباوي : ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعد الانشغال الأهم…

2021-05-28 / 11:26 مساءً
Photo of نشطاء حراك جرادة يتضامنون مع سليمان الريسوني

نشطاء حراك جرادة يتضامنون مع سليمان الريسوني

2021-05-28 / 10:16 مساءً
Photo of رباح : مقترحات تقرير “النموذج التنموي”سترسخ التنمية المستدامة بالمملكة

رباح : مقترحات تقرير “النموذج التنموي”سترسخ التنمية المستدامة بالمملكة

2021-05-28 / 9:19 مساءً
Photo of الحسن الداكي : النيابة العامة لن تدخر جهدا لترشيد الاعتقال الاحتياطي

الحسن الداكي : النيابة العامة لن تدخر جهدا لترشيد…

2021-05-28 / 9:00 مساءً
Photo of البنك الدولي يشيد بالنموذج التنموي الجديد

البنك الدولي يشيد بالنموذج التنموي الجديد

2021-05-28 / 8:33 مساءً
Photo of أمن فاس يوقف 16 شخصا ضمنهم حراس للسيارت

أمن فاس يوقف 16 شخصا ضمنهم حراس للسيارت

2021-05-28 / 7:25 مساءً
Photo of عمال المقاهي والمطاعم يشتكون “غرامات” الحظر بعد الحادية عشر ليلا

عمال المقاهي والمطاعم يشتكون “غرامات” الحظر بعد الحادية عشر…

2021-05-28 / 6:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق