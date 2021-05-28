خلال 24 ساعة.. تسجيل 336 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 518458 حالة.

كما سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9135 حالة وفاة.

و سجلت 235 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 506443 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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