خلال 24 ساعة.. تسجيل 314 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، عن تسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 518122 حالة.

كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9134 حالة وفاة.

و سجلت 147 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 506208 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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