الحنودي يلتحق بحزب الاسد
المكي الحنودي

رئيس جماعة لوطا “المثير للجدل” يلتحق بحزب الاسد

2021-05-26 / 7:51 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

أعلن المكي الحنودي، رئيس جماعة “لوطا” التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة ، التحاقه رسميا بالحزب المغربي الحر، حيث سيدخل به غمار الانتخابات المقبلة.

وكشف الحنودي “المثير للجدل” في تدوينة له على حسابه بموقع” فايسبوك : “أعلن انخراطي في الحزب المغربي الحر وتأسيسنا للفرع الإقليمي للحسيمة، ودخولنا غمار جميع الاستحقاقات السياسية والانتخابية المشروعة، الجماعية، المهنية البرلمانية، الجهوية والإقليمية”.

وأثار المكي الحنودي الجدل في عدد من الخرجات بموقع” فايسبوك” بداية باعلانه التضامن مع دولة الصين الشعبية واستعداده لتقديم مساعدات مادية لبكين ، كما اشتهر الحنودي بتمرده على عدد من القرارات كان آخرها اعلانه بصفته” ضابطا للشرطة الادارية ” بالسماح لساكنة جماعته بالتجول بعد الساعة الثامنة مساء، وهو ماكلفه يومين من الحراسة النظرية قبل ان يتم اطلاق سراحه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يشدد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتخصيصها وفقا للأولويات

بنموسى يشدد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتخصيصها وفقا…

2021-05-26 / 8:52 مساءً
Photo of معارضة البيجيدي.. النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع تقنين الكيف

معارضة البيجيدي.. النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع تقنين الكيف

2021-05-26 / 7:45 مساءً
Photo of “البيجيدي” يصوت ضد مشروع تقنين ” الكيف ” ويستدل بمذكرات ” النمودج التنموي “

“البيجيدي” يصوت ضد مشروع تقنين ” الكيف ” ويستدل…

2021-05-26 / 7:19 مساءً
Photo of النقابة الوطنية للصحافة تناشد الريسوني لإيقاف إضرابه عن الطعام

النقابة الوطنية للصحافة تناشد الريسوني لإيقاف إضرابه عن الطعام

2021-05-26 / 6:54 مساءً
Photo of الاستقلال” يُصوت لصالح تقنين “الكيف” ويعتبره مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي

الاستقلال” يُصوت لصالح تقنين “الكيف” ويعتبره مدخلا حقيقيا لبديل…

2021-05-26 / 6:41 مساءً
Photo of لفتيت: المقاربة الأمنية لن تحقق التنمية وتقنين القنب الهندي يخدم المزارعين

لفتيت: المقاربة الأمنية لن تحقق التنمية وتقنين القنب الهندي…

2021-05-26 / 6:19 مساءً
Photo of الريسوني ل”زوجته” :”سأخرج من السجن إلى المقبرة مرتاحا”

الريسوني ل”زوجته” :”سأخرج من السجن إلى المقبرة مرتاحا”

2021-05-26 / 5:25 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 385 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 385 إصابة جديدة وحالتي وفاة…

2021-05-26 / 5:04 مساءً
Photo of العثماني يستقبل أرباب المقاهي والمطاعم و يستلم ملفهم المطلبي

العثماني يستقبل أرباب المقاهي والمطاعم و يستلم ملفهم المطلبي

2021-05-26 / 3:50 مساءً
Photo of لجنة بنموسى توصي برفع أسعار استهلاك الماء لكافة المغاربة

لجنة بنموسى توصي برفع أسعار استهلاك الماء لكافة المغاربة

2021-05-26 / 2:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق