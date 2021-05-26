رئيس جماعة لوطا “المثير للجدل” يلتحق بحزب الاسد

هبة بريس- مكتب طنجة

أعلن المكي الحنودي، رئيس جماعة “لوطا” التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة ، التحاقه رسميا بالحزب المغربي الحر، حيث سيدخل به غمار الانتخابات المقبلة.

وكشف الحنودي “المثير للجدل” في تدوينة له على حسابه بموقع” فايسبوك : “أعلن انخراطي في الحزب المغربي الحر وتأسيسنا للفرع الإقليمي للحسيمة، ودخولنا غمار جميع الاستحقاقات السياسية والانتخابية المشروعة، الجماعية، المهنية البرلمانية، الجهوية والإقليمية”.

وأثار المكي الحنودي الجدل في عدد من الخرجات بموقع” فايسبوك” بداية باعلانه التضامن مع دولة الصين الشعبية واستعداده لتقديم مساعدات مادية لبكين ، كما اشتهر الحنودي بتمرده على عدد من القرارات كان آخرها اعلانه بصفته” ضابطا للشرطة الادارية ” بالسماح لساكنة جماعته بالتجول بعد الساعة الثامنة مساء، وهو ماكلفه يومين من الحراسة النظرية قبل ان يتم اطلاق سراحه.

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