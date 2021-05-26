عبد اللطيف وهبي وسعد الدين العثماني

في جلسة التصويت على تقنين “الكيف”.. وهبي: التاريخ سينصف العثماني

2021-05-26 / 5:58 مساءً
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هبة بريس - الرباط

في الجلسة العمومية المنعقدة زوال يومه الأربعاء، بمجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون تقنين استعمالات القنب الهندي، أشاد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ب”جرأة” رئيس الحكومة وتقديمه للمشروع المذكور.

وفي مداخلته أمام النواب، قال وهبي “أرفع القبعة احتراما وتقديرا للسيد رئيس الحكومة، فبتقديمه لهذا المشروع أكد من جديد كما فعل منذ مدة قليلة عند توقيعه على تلاتفاق الثلاثي، أنه يتصرف كرجل دولة.

وأضاف وهبي قائلا : “العثماني ليس رجلا محصورا في زاوية حزب سياسي، ولن أنسى هذا له، وسيأتي يوم سينصفه التاريخ، بينما إخوانه لم ينصفوه” في إشارة الى معارضة بيجيديين لتقنين “الكيف”

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