كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 385 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

2021-05-26 / 5:04 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 517808 حالة.

كما سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9131 حالة وفاة.

و سجلت 393 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 506061 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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