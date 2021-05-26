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أخنوش يتباحث ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم استراتيجية الجيل الأخضر

2021-05-26 / 3:23 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أجرى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء 25 ماي عبر تقنية المناظرة المرئية محادثات مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في أول زيارة افتراضية لها للمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة، أنه خلال هذا الاجتماع، ثمن الطرفان جودة العلاقات التي تجمع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتطرقا لأهمية الفلاحة في إطار هذا التعاون.

وركزت المناقشات على المشاريع المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر والتي قدم لها الدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولا سيما مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لحماية سهل سايس الذي حصل على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك هبة من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي.

وأكد البلاغ ان اللقاء كان مناسبة للتطرق لإمكانيات مواكبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة، ولا سيما المشاريع الفلاحية المتكيفة والفعالة بيئيا، والمشاريع التي قد تشكل موضوع شراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتثمين وخاصة بقنوات التسويق (أسواق الجملة والمجازر).

كما تمت مناقشة سبل التعاون مع المكتب المستقل لتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، خاصة ما يتعلق بتنويع الأسواق.

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