صورة تعبيرية

لجنة بنموسى توصي برفع أسعار استهلاك الماء لكافة المغاربة

2021-05-26 / 2:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

في تقريرها النهائي، أوصت لجنة النموذج التنموي الجديد، بوضـع تعريفـة تعكـس القيمـة الحقيقية للمـورد المائـي بغيـة ترشـيد اسـتعماله وحسن تدبير ندرته.

واعتبرت اللجنة، أن مراجعة هذه التعريفـة ضرورية من أجل الحصول على
المـوارد الدائمـة التـي سـتمكن مـن الاسـتثمار فـي تعبئـة مـوارد جديـدة وفـي الحفـاظ علـى المـوارد المتوفـرة، فضلا عن محاربـة ضياع المياه وترشـيد اسـتعمالها.

وذكرت اللجنة، أنه سـيتم ذلـك على الخصـوص مــن خلال الرفـع التدريجـي لتعريفـة الميـاه بالنسـبة لكافـة المسـتهلكين، أسـرا وفلاحيـن، مـن أجـل ضمـان أداء المقابـل المالـي لخدمـات تعبئـة هـذه الميـاه، مشيرة الى أن الدولـة ستتحمل مباشـرة دعـم أشـطر الاسـتهلاك “الاجتماعيـة” بالنسـبة للأسـر ذات الدخـل المحـدود، إما بالنسبة للفلاحين فسـيكون مـن المناسـب وضـع آليـات للتشـجيع علـى اقتصـاد المـاء اعتمـادا علـى حصـص للسـقي تتناسـب مـع مسـاحات الاستغلاليات الفلاحيـة.

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‫4 تعليقات

  3. لجنة خاصها لجنة ليس رفع فتاتورة الماء على الشعب وانما على اصحاب الابار الفلاحين الكبار الذين يستنزفون الفرشة المائية مثلا من له ضيعة تفوق 3ابار بضربية على الدخل حسب المداخيل حتى نصل الى اصحاب المداخيل الكبرى لان هناك ضيعات تتوفر على 30 و50فما فوق من الابار وخزنات مائية كبيرة فلا يجب وضع الكل في نفس السلة مواطن بسيط يرزقه الله بماء من السماء لا دخل لنماذج التنموية فيه الله اعفوووووو

  4. هذا ما جادت به هذه اللجنة بعد شهور عديدة من التفكير هو اثقال كاهل المواطن المغربي المسحوق بينما الضريبة على الثروة تم اقبارها اللهم ان هذا لمنكر وهذا الظلم الذي نتلقاه من الطبقة الحاكمة الذين لا يفكرون الا في افقار الفقير واغناء الغني والعبرة بالخواتم

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