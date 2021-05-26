لجنة بنموسى توصي برفع أسعار استهلاك الماء لكافة المغاربة

هبة بريس - الرباط

في تقريرها النهائي، أوصت لجنة النموذج التنموي الجديد، بوضـع تعريفـة تعكـس القيمـة الحقيقية للمـورد المائـي بغيـة ترشـيد اسـتعماله وحسن تدبير ندرته.

واعتبرت اللجنة، أن مراجعة هذه التعريفـة ضرورية من أجل الحصول على

المـوارد الدائمـة التـي سـتمكن مـن الاسـتثمار فـي تعبئـة مـوارد جديـدة وفـي الحفـاظ علـى المـوارد المتوفـرة، فضلا عن محاربـة ضياع المياه وترشـيد اسـتعمالها.

وذكرت اللجنة، أنه سـيتم ذلـك على الخصـوص مــن خلال الرفـع التدريجـي لتعريفـة الميـاه بالنسـبة لكافـة المسـتهلكين، أسـرا وفلاحيـن، مـن أجـل ضمـان أداء المقابـل المالـي لخدمـات تعبئـة هـذه الميـاه، مشيرة الى أن الدولـة ستتحمل مباشـرة دعـم أشـطر الاسـتهلاك “الاجتماعيـة” بالنسـبة للأسـر ذات الدخـل المحـدود، إما بالنسبة للفلاحين فسـيكون مـن المناسـب وضـع آليـات للتشـجيع علـى اقتصـاد المـاء اعتمـادا علـى حصـص للسـقي تتناسـب مـع مسـاحات الاستغلاليات الفلاحيـة.

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