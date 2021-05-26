لجنة بنموسى: تحسين جودة الخدمات العمومية وخلق فرص شغل أبرز انتظارات المغاربة

هبة بريس - الرباط

خـلال جلسات الانصات والزيارات الميدانية التـي نظمتها اللجنـة الخاصة بالنمـوذج التنمـوي الجديد، أعـرب غالبية المواطنيـن عـن انتظاراتهـم فـي 3 مجالات أساسية تتمثل في تحسين جـودة الخدمـات العمومية “التعلين الصحة والنقل”، الولـوج إلـى الفـرص الاقتصادية والتشـغيل، وترسـيخ مبـادئ الحكامـة الجيـدة.

ووفق تقرير اللجنة، يطمــح المواطنــون الذيــن تــم الاستماع إليهــم إلــى تحســين جـودة الخدمات العمومية لضمان تكافــؤ الفــرص وتعزيــز القــدرات الشــخصية وتغذيــة روح المواطنــة والمنفعــة المشــتركة.

وقــد تــم التعبير بوضوح عــن إرادة قوية في التمكيــن الذاتــي، ليصبــح المواطنــون قادريــن علــى الأخــذ بزمــام مصيرهــم وتحقيـق كامـل طاقاتهـم.

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