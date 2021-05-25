كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 310 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

2021-05-25 / 4:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 517423 حالة.

كما سجلت 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9129 حالة وفاة.

و سجلت 276 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين الى505668 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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