سعد الدين العثماني

العثماني: “شي أحزاب عمرت فالحكومة لأزيد من 40 سنة وخاصها تهضر وتقيس”

2021-05-25 / 1:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انتقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأحزاب التي وصفها ب”المعمرة في الحكومات المغربية” بسبب حديثها عن الفقر والهشاشة..

وقال العثماني في حديثه بجلسة مساءلته بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء :” بعض الاحزاب وأقولها بكل أدب عمرت في الحكومات 40 سنة، اذن ايلا جات تهضر على الفقر والمشاكل خصها تهضر وتقيس”.

واعتبر رئيس الحكومة، أن المغرب محتاج اليوم لأحزاب سياسية قوية ومستقلة في قراراتها، ومحتاج لترصيد الثقة بين المواطن والفاعل السياسي وهذا لا يكون الا بسلوك سياسي مسؤول وخطاب واقعي، وكذا في حاجة الى ترصيد التوجه الديموقراطي وليس بتمرير قاسم انتخابي غريب مشوه لفرملة حزب سياسي معين. وفق قوله

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