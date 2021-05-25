تزامنا وحملة “أصحاب الجيليات الصفراء”.. جماعة الرباط: لم نرخص لأحد باستغلال أي مكان بالعاصمة

هبة بريس - الرباط

تزامنا والحملة التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لوضع حد لظاهرة “أصحاب الجيليات الصفراء” الذين أصبحوا منتشرين في جميع أزقة وشوارع المدن دون قانون، تبرأت جماعة الرباط من هذه الفئة.

وفي هذا الصدد، قال نائب عمدة جماعة الرباط، لحسن العمراني، “تبعا للعديد من الاتصالات، وخصوصا من الجسم الصحفي، في علاقة بالأداء مقابل وقوف السيارات أو توقفها بشوارع وأزقة العاصمة، واستنادا لما سبق التصريح به مرارا، أؤكد أن الجماعة لم ترخص لأي شخص في العاصمة باستغلال ولو مكان واحد من الشوارع والأزقة والساحات العمومية بالمدينة، وكل ممارسة من هذا القبيل، لا علاقة للجماعة بها”.

وأوضح العمراني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” أن الشركة الوحيدة التي تستغل جزء من المراكن الأرضية، هي شركة الرباط باركينغ، ويتم ذلك في أجزاء من مقاطعات حسان وأگدال الرياض والسويسي (غير موجودة على الإطلاق في مقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية)، ويتم الأداء عبر الآلات الأوتوماتيكية horodateurs،.

وشدد على أنه لا يحق لأي كان، ادعاء حجز أماكن للوقوف المخصص إلا بناء على قرار يصدره رئيس الجماعة، مع إلزامية تثبيت لوحات بذلك.

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