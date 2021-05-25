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الsnrt تتحول إلى شركة قابضة وتسيطر على رأسمال “دوزيم” و”ميدي1″

2021-05-25 / 9:13 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، عن خلق “هولدينغ” إعلامي عمومي، بقيادة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي ستسيطر بنسبة 100% على كل من القناة الثانية “دوزيم”، والقناة الإخبارية “ميدي 1 تيفي”.

وذكر الفردوس الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تحولت إلى شركة قابضة، وأنها دخلت رأسمال القناة الثانية “دوزيم” ورأسمال قناة “ميدي 1 تيفي”.

وأكد الفردوس، على أن هذه الخطوة، ستمكه من خلق هوامش للتمويل والتنمية، سواء في ما يخص التسويق أو الاستراتيجية الإشهارية أو تكوين الموارد البشرية.

وتحدث الوزير عن معاناة قنوات القطب العمومي خلال فترة الجائحة، بسبب انخفاض سوق الاشهار، وكذا انخفاض ميزانية الدعم المقدمة من قبل الدولة، مشيرا الى أن هذه التداعيات عجلت بإخراج مشروع هيكلة القطب العمومي إلى النور.

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