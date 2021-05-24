الصورة من الارشيف

تخفيف قيود كورونا.. الحموشي يوجه رجالاته بمواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ

2021-05-24 / 10:30 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية على جميع ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على صعيد الوطني، تطالب فيها بمواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.

وشدّدت المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة استحضار مصالح الأمن لمواعيد الحجر الصحي الجديدة التي حددتها السلطات العمومية، في جميع مخططات العمل الأمني الميداني، سواء تلك المتعلقة بنقط المراقبة على الطرق، أو ضبط ومراقبة مواعيد الإقفال المحددة إداريا، فضلا عن تعزيز الدوريات الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني في توجيهاتها الجديدة الموجهة لعناصر الأمن الوطني “أن إرجاء ساعات إقفال المحلات العمومية والحجر الصحي حتى الساعة الحادية عشر ليلا يقتضي ملاءمة مخططات العمل الشرطي مع هذه المواعيد الجديدة، بما يضمن حماية أمن الأشخاص والممتلكات، كما يتطلب أيضا مواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ الصحية خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية واحترام شروط التباعد الاجتماعي”.

وأوضح مصدر أمني بأن المذكرة الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على مواصلة التطبيق السليم لأحكام حالة الطوارئ الصحية على ضوء المواعيد الجديدة للحجر الصحي، بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع تدليل وتفادي اللبس الذي اعترى البعض والذين فسروا بشكل مغلوط “المواعيد الجديدة للحجر الصحي وكأنها مؤشر على إمكانية رفع شروط التباعد الاجتماعي”.

وختم ذات المصدر تعليقه بأن أحكام قانون الطوارئ الصحية ستبقى مستمرة إلى غاية انتهاء موجبات فرضها، مع ما يستتبع ذلك من إلزامية ارتداء الكمامة الواقية واحترام شروط التباعد. ويبقى الشيء الوحيد الذي تغير في الوقت الراهن هو الحيز الزمني للحجر الصحي وليس قانون الطوارئ الصحية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الاثنين.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-05-24 / 9:10 صباحًا
Photo of بعد اعتقال معرقل الطرامواي.. أمن البيضاء يعتقل المصور ويبحث عن مقدم القهوة

بعد اعتقال معرقل الطرامواي.. أمن البيضاء يعتقل المصور ويبحث…

2021-05-23 / 9:29 مساءً
Photo of الطفل أشرف يعود لحضن أمه بالتبني و الأخيرة: “لن أتخلى عنه أبدا”

الطفل أشرف يعود لحضن أمه بالتبني و الأخيرة: “لن…

2021-05-23 / 9:01 مساءً
Photo of الجيش المغربي يطلق النار على مجهولين حاولوا التسلل لجنوب المملكة محملين بالمخدرات

الجيش المغربي يطلق النار على مجهولين حاولوا التسلل لجنوب…

2021-05-23 / 7:32 مساءً
Photo of الشاب الذي أوقف الطرامواي قبل اعتقاله: “ليس تصرفا طائشا بل رسالة لإسبانيا”

الشاب الذي أوقف الطرامواي قبل اعتقاله: “ليس تصرفا طائشا…

2021-05-23 / 7:11 مساءً
Photo of مليوني جرعة إضافية تعزز اليوم رصيد المغرب من لقاح كورونا

مليوني جرعة إضافية تعزز اليوم رصيد المغرب من لقاح…

2021-05-23 / 6:34 مساءً
Photo of أمن البيضاء يعتقل معرقل حركة سير “الترامواي”

أمن البيضاء يعتقل معرقل حركة سير “الترامواي”

2021-05-23 / 5:49 مساءً
Photo of فيدرالية اليسار : موجة الهجرة إدانة صريحة للاختيارات السياسية للدولة

فيدرالية اليسار : موجة الهجرة إدانة صريحة للاختيارات السياسية…

2021-05-23 / 5:38 مساءً
Photo of “كوفيد-19”..211 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

“كوفيد-19”..211 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة…

2021-05-23 / 5:16 مساءً
Photo of بالفيديو.. حين قال الحسن الثاني: “هذه حقيقة الجيران الذين حشرنا الله معهم”

بالفيديو.. حين قال الحسن الثاني: “هذه حقيقة الجيران الذين…

2021-05-23 / 2:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق