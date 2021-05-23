شاب يعرقل حركة سير الترامواي
الصورة من الفيديو

“فيديو” يُثير سخط المغاربة ..شاب يعرقل حركة سير “الترامواي” من اجل شرب القهوة

2021-05-23 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس ـ البيضاء

أقدم شاب طائش، في خطوة متهورة وغير مسبوقة، على عرقلة سير ترامواي بالدار البيضاء بعد ان جلس وسط سكة الترامواي مستعدا لشرب كوب قهوة ومدخنا سيحارته

وحسب مقطع “فيديو ” مدته 12 ثانية ، فالشاب جلس وسط سكة الترامواي معرقلا سير الأخير ، فيما ظهر شاب اخر يناوله كوب قهوة ويعود للخلف تاركا الأول جالسا ومستديرا للخلف غير مباليا لتوقف الترامواي .

 

 

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