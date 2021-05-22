وجدة .. توقيف طالبين متورطين في ترويج أجهزة إلكترونية للغش في الامتحانات

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الجمعة 21 ماي الجاري، من توقيف طالبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس بحيازة وترويج أجهزة لاسلكية مهربة وسماعات دقيقة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز معدات إضافية تتمثل في 39 سماعات سلكية ولا سلكية من مختلف الأنواع وتسعة بطائق من نوع (VIP Pro)، علاوة على عشر بطاريات للشحن وهاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

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