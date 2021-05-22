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جريمة جديدة تهز وجدة.. شخص يطعن زوجة شقيقه الحامل ويرديها قتيلة

2021-05-22 / 12:51 مساءً
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هبة بريس - وجدة

استفاقت مدينة وجدة على وقع جريمة ثانية سجلت في وقت متأخر من الليلة الماضية، بمنطقة ربان التابعة ترابيا للجماعة القروية أهل انجاد، وراحت ضحيتها حامل في العشرينيات من عمرها.

تفاصيل الجريمة، تعود الى اقدام شقيق زوج الهالكة، على توجيه طعنات لها بواسطة سكين، ليرديها قتيلة على الفور.

وحسب مصادر مطلعة، فالأسباب والدوافع وراء ارتكاب هذه الجريمة تبقى غامضة، في إنتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة لتحديد أسباب ودوافع هذه الجريمة.

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‫2 تعليقات

  1. عدد ضحايا جرائم القتل العمد في تزايد مستمر و أصبح يناهز عدد قتلى كوفيد .
    أظن أنه يجب تطبيق عقوبة الإعدام علانية على القاتل في مكان ارتكابه للجريمة ليكون عبرة للآخرين.

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