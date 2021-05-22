صورة تعبيرية

الحسيمة ووجدة تسجلان ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية خلال أبريل

2021-05-22 / 10:54 صباحًا
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هبة بريس

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 1,2%، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%.

وكشفت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2021، أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته واصل الارتفاع ب 0,3% خلال شهر و ب 0,9% خلال سنة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2021، على الخصوص أثمان ” الفواكه” ب 16,1% و”السمك وفواكه البحر” ب 7,4% و”الخضر” ب 4,4% و”اللحوم” ب 2,9% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6% و”الزيوت والذهنيات ” ب 0,2%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن التغيرات همت على الخصوص انخفاض أثمان “المحروقات” ب 0,9%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 2,6% وفي وجدة ب 2,1% وفي فاس ب 1,7% وفي كلميم وبني ملال ب 1,5% وفي طنجة و أسفي ب 1,4% وفي الرباط والعيون ب 1,2% وفي الدار البيضاء والرشيدية ب 1,1% وفي القنيطرة و مراكش ب 1,0%.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,4% خلال شهر أبريل 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,4% و أثمان المواد غير الغذائية ب 2,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1% بالنسبة ل “المواصلات ” و ارتفاع قدره9,5% بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ابريل 2021 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر مارس 2021 و ب 0,9% بالمقارنة مع شهر أبريل 2020.

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