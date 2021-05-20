ايت الطالب يبشر المغاربة: الوضعية الوبائية بالمملكة في تحسن تدريجي

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب،اليوم الخميس، أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش.

وأوضح ايت الطالب، في إفادة بخصوص تطور الوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب، قدمها أمام أعضاء الحكومة، أن مؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل انخفضا كذلك.

وأشار الوزير إلى أن هذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي بلغت إلى حدود أمس الأربعاء على الساعة الرابعة مساء إلى 7.029.682 مستفيدة ومستفيدا من الجرعة الأولى، و4.673.903 مستفيدات ومستفيدين من الجرعة الثانية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0