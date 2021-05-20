“القسام” تكثف قصف مدن ومواقع عسكرية في إسرائيل

2021-05-20 / 4:23 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كثفت كتائب “القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، خلال الساعات الماضية، قصفها للمواقع العسكرية والبلدات في جنوبي إسرائيل.

وقالت الكتائب، في بيانات منفصلة، إنها قصفت مدن أسدود، وعسقلان، وبئر السبع، ومستوطنتي بئيري، ونير إسحاق، بعشرات الصواريخ.

وأشارت إلى أنها قصفت أيضا قواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، منها “سدي تمان”، و”ناحل عوز”، و”حتسريم” و”تل نوف”، و”تسيلم”، و”مشمار هنيغف”، وموقع “مارس” العسكري.

وأضافت أن “القصف جاء ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين والبيوت الآمنة في قطاع غزة”.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تغريدة، إنه “تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع”.

كما ذكرت إذاعة الجيش أن صفارات الإنذار أطلقت أيضا في مدينة عسقلان وبلدات أخرى محاذية للحدود مع قطاع غزة، جنوبي إسرائيل.

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب 1710 جرحى، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

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