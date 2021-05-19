حالة وفاة واحدة و349 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة فقد استقر معدل الوفيات في 9106 حالة وفاة.

كما سجلت 349 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين الى 504210

متعاف.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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