العيون: رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد يحل بمطار الحسن الأول

2021-05-19 / 4:42 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة اليد السيد “منصرو أريمو”، قد حط الرحال اليوم الأربعاء بمطار مولاي الحسن الأول بمدينة العيون جنوب المملكة، رفقة رئيس الجامعة الملكية لكرة اليد و عدد من أعضاء المكتب الجامعي، وذلك من أجل الوقوف على مدى جاهزية مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، التي ستشهد تنظيم كأس إفريقيا للأمم ال25 للعبة سنة 2022 بمديني العيون وكلميم.

زيارة الوفد الرياضي الإفريقي جاء بعد أن ترأس السيد عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة بمعية السيد منصرو أريمو، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، امس الثلاثاء بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والكونفدرالية القارية، والجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، تهم تنظيم كأس إفريقيا للأمم ال25 للعبة سنة 2022 بمديني العيون وكلميم.

وأعرب السيد عثمان الفردوس بالمناسبة، عن اعتزازه باحتضان المملكة المغربية لهذا العرس الرياضي القاري ، الذي سيشكل لا محالة فرصة لمختلف المنتخبات المشاركة للتباري لنيل اللقب في أجواء ملائمة.

كما نوه بثقة البلدان الإفريقية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، على الثقة التي وضعتها في المدينتين الواقعتين بجنوب المملكة لاحتضان منافسات هذه المسابقة القارية.

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