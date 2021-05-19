صورة تعبيرية

تسجيل 103.1 مليون عملية نقدية بقيمة 87.1 مليار درهم بداية 2021

2021-05-19 / 11:33 صباحًا
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هبة بريس

أفاد مركز النقديات بأن الحصيلة الإجمالية النشاط النقدي بالمغرب، سجلت 1ر103 مليون عملية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1ر87 مليار درهم، خلال الربع الأول من سنة 2021 .

وأبرز المركز في تقرير حديث حول “النشاط النقدي بالمغرب”، برسم الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، أن هذا النشاط ، شمل بشكل خاص عمليات سحب الأموال عبر شبكة الشبابيك الأتوماتيكية البنكية، وعمليات الأداء لدى التجار، وعمليات الأداء على مستوى هاته الشبابيك، والذي تم عبر البطاقات البنكية المغربية والأجنبية، حيث سجل تراجعا بنسبة 2 ر0 بالمائة من حيث عدد العمليات، و 1ر0 بالمائة من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020 .

فبشأن نشاط البطاقات البنكية المغربية ، سجل من حيث الأداء والسحب 9 ر100 مليون عملية بقيمة 6 ر84 مليار درهم (زائد 9 ر2 من حيث العدد ، وزائد 6 ر4 بالمائة من حيث القيمة ).

وتوزعت هذه العمليات إلى عمليات السحب ( 76,6 بالمائة من حيث العدد ،و 89,2 بالمائة من حيث القيمة) ، ثم عمليات الأداء لدى التجار وغيرهم ( 22,9 بالمائة من حيث العدد ، و 10,6 بالمائة من حيث القيمة )، علاوة على عمليات الأداء على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية ( 0,5 بالمائة من حيث العدد ، و 0,1 بالمائة من حيث القيمة).

أما بالنسبة لأنشطة البطاقات الأجنبية فقد سجل من حيث عمليات الأداء والسحب 2,2 مليون عملية ( 2,4 مليار درهم ) ، حيث سجل تراجعا بنسبة 54,3 بالمائة من حيث العدد ، و 59,7 بالمائة من حيث القيمة .

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