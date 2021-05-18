المغرب يستدعي سفيرته بمدريد للتشاور

هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المغرب استدعى سفيرته بمدريد، كريمة بنيعيش، للتشاور بخصوص الأحداث الأخيرة.

ويأتي استدعاء السفيرة المغربية باسبانيا، بعد استدعائها من قبل الخارجية الاسبانية على خلفية تدفق الالاف من المهاجرين على سبتة المحتلة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقبيل حضورها لوزارة الخارجية الاسبانية، أكدت سفيرة المغرب على أنه “في العلاقات بين الدول هناك أفعال لها عواقب ويجب افتراضها. في اشارة الى استقبال السلطات الاسبانية لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي.

وقالت السفيرة بنعيش، في تصريح لوكالة “أوروبا برس”، أن هناك “مواقف لا يمكن قبولها”، مشيرة الى أن العلاقات بين دول الجوار يجب أن تقوم على “الثقة المتبادلة التي يجب العمل عليها ورعايتها”.

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