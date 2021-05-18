سفيرة المغرب بمدريد تصعد ضد اسبانيا: “هناك مواقف لا يمكن قبولها”

هبة بريس - الرباط

أكدت سفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بنيعيش ، على أنه “في العلاقات بين الدول هناك أفعال لها عواقب ويجب افتراضها. في اشارة الى استقبال السلطات الاسبانية لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي.

وقالت السفيرة بنعيش، في تصريح لوكالة “أوروبا برس”، قبيل حضورها للدعوة التي وجهتها لها وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون ، أرانشا غونزاليس لايا ، أن هناك “مواقف لا يمكن قبولها”، مشيرة الى أن العلاقات بين دول الجوار يجب أن تقوم على “الثقة المتبادلة التي يجب العمل عليها ورعايتها”.

ووصفت السفيرة السرعة التي استدعتها بها الخارجية الاسبانية ب “غير العادية، مشيرة الى أنها لا تستبعد أن تستدعيها الحكومة المغربية للتشاور في الساعات المقبلة.

هذا ويشار الى أن الخارجية الاسبانية استدعت سفيرة المغرب بمدريد على خلفية تدفق الالاف من المهاجرين على سبتة المحتلة خلال الساعات القليلة الماضية.

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