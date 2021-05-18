الصورة من الارشيف

صحيفة إسبانية: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها رسالة واضحة”

2021-05-18 / 12:39 مساءً
0
هبة بريس - الدار البيضاء

تتواصل ردود الفعل الإسبانية بعد نزوح جماعي لآلاف المهاجرين السريين القادمين من دول أفريقية لداخل مدينة سبتة المحتلة، حيث وصل عددهم وفق تقديرات إسبانية لأكثر من 6 آلاف شخص.

و في هذا الصدد، نشرت جريدة “فانكوارديا” الإسبانية مقالا عنونته بعبارة “المهاجرون احتلوا سبتة في دقائق معدودة” و نشرت من خلاله مجموعة من الصور لعدد كبير من الحالمين بالهجرة و هم يتجولون بكل حرية في شوارع مدينة سبتة.

و تساءلت الصحيفة الإسبانية عن دوافع نزوح هذا العدد الكبير و غير المسبوق من المهاجرين السريين لسبتة في هذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه العلاقات بين مدريد و الرباط أزمة ديبلوماسية حقيقية بعد واقعة دخول أحد المبحوث عنهم في قضايا إجرامية دولية للتراب الإسباني بهوية غير حقيقية دون أن تتم متابعته.

و قالت ذات الصحيفة: “لقد احتلوا سبتة في دقائق معدودة، إنها رسالة واضحة” ، مشيرة لكون الأمر هو بمثابة جرس إنذار حقيقي لإسبانيا خاصة بعد أن تعالت أصوات من داخل المغرب تطالب باسترجاع سبتة و مليلية من إسبانيا.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أفريكا أنتليجنس: المغرب يرفض دعوة ميركل لحضور “مؤتمر ليبيا”

أفريكا أنتليجنس: المغرب يرفض دعوة ميركل لحضور “مؤتمر ليبيا”

2021-05-18 / 2:12 مساءً
Photo of بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة أولاد رحو بأقليم جرسيف

بعد عزل السنوسي.. انتخاب اعلي شهبة رئيسا لجماعة هوارة…

2021-05-18 / 11:44 صباحًا
Photo of “لدواعي إنسانية”.. البادئ أظلم والمغرب يواصل تلقين الدروس لإسبانيا

“لدواعي إنسانية”.. البادئ أظلم والمغرب يواصل تلقين الدروس لإسبانيا

2021-05-18 / 11:26 صباحًا
Photo of القاهرة.. وصول طائرتين مغربيتين تحملان مساعدات عاجلة للفلسطينيين

القاهرة.. وصول طائرتين مغربيتين تحملان مساعدات عاجلة للفلسطينيين

2021-05-18 / 10:41 صباحًا
Photo of رئيس الحكومة الإسبانية يلغي زيارة لباريس لعقد اجتماع حول “أحداث سبتة”

رئيس الحكومة الإسبانية يلغي زيارة لباريس لعقد اجتماع حول…

2021-05-18 / 9:35 صباحًا
Photo of تدفق المهاجرين ..مطالب بإستقالة وزير الداخلية الاسباني ودعوة للتواصل مع المغرب

تدفق المهاجرين ..مطالب بإستقالة وزير الداخلية الاسباني ودعوة للتواصل…

2021-05-17 / 11:58 مساءً
Photo of مضيان : التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية” غائب “

مضيان : التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية” غائب “

2021-05-17 / 7:48 مساءً
Photo of سفير فلسطين بالرباط يعرب عن امتنانه للمغرب على دعمه للشعب الفلسطيني

سفير فلسطين بالرباط يعرب عن امتنانه للمغرب على دعمه…

2021-05-17 / 7:11 مساءً
Photo of من قبة البرلمان.. النواب يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

من قبة البرلمان.. النواب يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

2021-05-17 / 4:00 مساءً
Photo of للا حسناء تدعو المجتمع الدولي إلى جعل التربية على التنمية المستدامة أولوية قصوى

للا حسناء تدعو المجتمع الدولي إلى جعل التربية على…

2021-05-17 / 3:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق