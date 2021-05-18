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البيضاء.. توقيف 38 مشجعا كرويا “حطموا” 23 سيارة ورشقوا الأمن بالحجارة

2021-05-18 / 12:12 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف 38 شخصا، من بينهم خمسة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعمومية وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية ب23 سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة متسببين في تكسير واقية زجاجية لإحدى سيارات الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التدخل الأمني أسفر عن إعادة فرض النظام العام وتوقيف 38 شخصا من بين المشتبه فيهم، تم إيداع الراشدين من بينهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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