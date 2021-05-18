صورة تعبيرية

ساكنة سبتة تصاب بالهلع.. تلاميذ وطلاب يقاطعون الحضور للمدارس

2021-05-18 / 9:48 صباحًا
2
هبة بريس - الرباط

حالة من الخوف والهلع، تلك التي تسيطر على نفوس عدد من ساكنة مدينة سبتة المحتلة بسبب توافد الالاف من المهاجرين السريين من المغرب، خلال ساعات قليلة.

وحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية، فمعظم أحياء وشوارع المدينة خالية منذ أمس الاثنين، ولا يتجول بها سوى المهاجرون الذين وصلوا إليها سباحة من سواحل المغرب، منذ أول أمس الأحد.

وأضافت ذات المصادر، أن معظم الأقسام الدراسية شهدت اليوم غيابا للتلاميذ والطلاب الذين اختاروا وفضل أولياء أموروهم مكوثهم بالبيت بدل الخروج للشارع للتوجه للمؤسسات التعليمية.

وتابعت المصادر ذاتها، أن غالبية أصحاب المحلات التجارية وعدد من المقاهي والمطاعم أغلقت اليوم الثلاثاء، خوفا من القادم وفي انتظار إجراءات حكومتهم لإعادة النظام الطبيعي للمدينة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الداخلية الإسباني يهدد المهاجرين السريين الأفارقة باستعمال السلاح

وزير الداخلية الإسباني يهدد المهاجرين السريين الأفارقة باستعمال السلاح

2021-05-18 / 12:02 مساءً
Photo of روسيا تعلن طرح رابع لقاح ضد فيروس كورونا قريبا

روسيا تعلن طرح رابع لقاح ضد فيروس كورونا قريبا

2021-05-18 / 10:57 صباحًا
Photo of بعد سبتة.. المئات من المهاجرين يقتحمون سياج مليلية الحدودي

بعد سبتة.. المئات من المهاجرين يقتحمون سياج مليلية الحدودي

2021-05-18 / 10:38 صباحًا
Photo of وزير الداخلية الإسباني :”حوالي 6000 شخصا دخلوا سبتة وقمنا بترحيل 1500 منهم“

وزير الداخلية الإسباني :”حوالي 6000 شخصا دخلوا سبتة وقمنا…

2021-05-18 / 10:07 صباحًا
Photo of ظاهرة فريدة.. صخرتان ضخمتان تقتربان من الأرض هذا الاسبوع

ظاهرة فريدة.. صخرتان ضخمتان تقتربان من الأرض هذا الاسبوع

2021-05-18 / 10:02 صباحًا
Photo of نتنياهو يعلن حصيلة القتلى الإسرائيليين بصواريخ المقاومة

نتنياهو يعلن حصيلة القتلى الإسرائيليين بصواريخ المقاومة

2021-05-17 / 9:34 مساءً
Photo of غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وأكثر من 200 شهيد منذ بدء العدوان

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وأكثر من 200 شهيد…

2021-05-17 / 8:09 مساءً
Photo of إخلاء ألف شخص بسبب الحرائق المشتعلة في لوس أنجلوس

إخلاء ألف شخص بسبب الحرائق المشتعلة في لوس أنجلوس

2021-05-17 / 7:38 مساءً
Photo of أردوغان: إسرائيل تفتخر بالقتل ولن نبقى صامتين

أردوغان: إسرائيل تفتخر بالقتل ولن نبقى صامتين

2021-05-17 / 6:39 مساءً
Photo of أمريكا تزود إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون دولار

أمريكا تزود إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون…

2021-05-17 / 5:27 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق