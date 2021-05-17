صورة تعبيرية

لأسباب انسانية .. المغرب يسمح رسميا للمهاجرين الأفارقة بالعبور لإسبانيا

2021-05-17 / 6:35 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

لا حديث بوسائل الإعلام الاسبانية اليوم الاثنين، سوى حول وصول العشرات من المهاجرين السريين الى السواحل الاسبانية سباحة.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “فارو دي سيوتا” الإسبانية، أن 70 شخصا هاجروا صباح يومه الاثنين، سباحة من شاطئ الفنيدق الى مدينة سبتة المحتلة.

وذكرت الصحيفة، أن المجموعة كانت تضم شبانا وأطفالا ونساء، استخدم البعض عوامات قابلة للنفخ بينما وصل آخرون إلى الجيب الإسباني على متن قوارب مطاطية.

وفي سياق متصل، ذطرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن متحدث باسم الحرس المدني الإسباني في سبتة، أن عدد المهاجرين وصل الى 100 مهاجر.

هذا و تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديوهات توثق لاقدام مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء، على الاستعداد للهجرة للضفة الاخرى عبر قوارب مطاطية.

الفيديوهات الموثقة بشواطئ مدن الشمال، تظهر عددا كبيرا من المهاجرين الأفارقة حاملين قوارب مطاطية في واضحة النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع، للاستعداد الى العبور إلى الحدود الإسبانية بحرا.

وعلق عدد من النشطاء على الفيديوهات والصور المتداولة تحت عناوين” لأسباب انسانية .. المغرب يسمح رسميا للمهاجرين الأفارقة بالعبور لإسبانيا”، لافتين الى أن السلطات أغمضت أعينها عن عبور المهاجرين السريين وتراجعت عن المراقبة والتشديد كرد فعل عن استقبال اسبانيا لزعيم الانفصالين وعلاجه، وكذا ردها الباهت على استفسارات الخارجية المغربية بخصوص هذه الخطوة اللامسؤولة والغير محسوبة العواقب.

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالتنسيق مع المغرب..الأنتربول “يُكافح ” المخدرات في إفريقيا

بالتنسيق مع المغرب..الأنتربول “يُكافح ” المخدرات في إفريقيا

2021-05-17 / 8:32 مساءً
Photo of بالفيديو : وصول حوالي 1500 مهاجر إلى سبتة في ساعات قليلة

بالفيديو : وصول حوالي 1500 مهاجر إلى سبتة في…

2021-05-17 / 6:58 مساءً
Photo of تزامنا و محاكمة زملائهم .. أساتذة التعاقد” يعودون للاحتجاج

تزامنا و محاكمة زملائهم .. أساتذة التعاقد” يعودون للاحتجاج

2021-05-17 / 6:28 مساءً
Photo of البيجيدي : يجب إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط

البيجيدي : يجب إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط

2021-05-17 / 6:13 مساءً
Photo of عنف عناصر أمن ورفض الامتثال لأوامرهم.. توقيف شخص بالقنيطرة

عنف عناصر أمن ورفض الامتثال لأوامرهم.. توقيف شخص بالقنيطرة

2021-05-17 / 5:42 مساءً
Photo of تسجيل 302 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 302 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-17 / 5:06 مساءً
Photo of تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-17 / 4:59 مساءً
Photo of تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-17 / 4:55 مساءً
Photo of في انتظار صدور قرار رسمي.. السلطات تعتمد تخفيف تدابير الحجر الصحي

في انتظار صدور قرار رسمي.. السلطات تعتمد تخفيف تدابير…

2021-05-17 / 4:42 مساءً
Photo of من الفنيدق الى سبتة المحتلة.. 70 شخصا يهاجرون سباحة

من الفنيدق الى سبتة المحتلة.. 70 شخصا يهاجرون سباحة

2021-05-17 / 3:37 مساءً

‫2 تعليقات

  1. هبة بريس صراحة… جات من الوراء و أصبحت في المقدمة و لا عزاء لصحيفة هآرتس بريس العبرية المغربية… إن شاء هبة بريس تبقى في مقدمة الصحف الإلكترونية المغربية و في المستقبل ترتقي للمستوى العالمي.. تحياتي للطاقم كله

  2. مجرد تساؤل
    هل يجرؤ المغرب أن يتخلى عن دور الدركي !!!؟؟؟
    إسبانيا عضو في الإتحاد الأوروبي وفي الحلف الأطلسي ومهما فعلت فمساندتهما لها مطلقة وبدون شروط.
    غير إن إسبانيا يكفي أن تلوح بإغلاق الحدود مع المغرب أو بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية أو طرد المهاجرين المغربيين لديها حتى يخر المغرب ساجدا عندا قدميها.
    فيكفينا من الخزعبلات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق