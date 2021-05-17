إسرائيل تبلغ مؤسسات أممية نيتها قصف مدرستين للإيواء في غزة

هبة بريس - وكالات

أفاد مكتب الإعلام الفلسطيني الحكومي بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ مؤسسات أممية نيته قصف مدرستين معدتين لأغراض الإيواء في غزة.

وقال المكتب الإعلامي في غزة إن “الاحتلال يخبر مؤسسات أممية بنيته قصف مدرستي البراق والأقصى في محيط مسجد فلسطين”.

وأضاف “علما أن المدرستين هما ضمن المراكز المعدة للإيواء واحداثياتها موجودة مسبقا لدى الجهات الدولية”.

وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن “خطوة الاحتلال تعني ازدياد في وتيرة الجرأة على قصف الاعيان المدنية المحمية بقوة القانون”.

تبع ذلك بيان عاجل من “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت فيه “قصف قاعدة التنصت 8200 (أوريم) و قصف “نتيفوت” مرة جديدة و”كريات ملاخي” برشقات صاروخية”.

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