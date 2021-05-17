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تازة.. حرمان منطقة ببويبلان من شبكة الكهرباء يغضب الساكنة

2021-05-17 / 1:51 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

مازال العديد من سكان بجماعة بويبلان التابعة إداريا لإقليم تازة يعيشون في ظلمة حالكة جراء حرمانهم من الربط الكهربائي نتيجة سوء تدبير ملف ربط منازل دوار تمجوط بالكهرباء في إطار مشروع وطني مجتمعي يهدف إلى رفع العزلة عن العالم القروي.

وتساءلت ساكنة الدوار المذكور، عن سبب التأخر بإمداد مساكنهم بالكهرباء، رغم أنه راسلوا عدة جهات من اجل ربط منازلهم بالإنارة ، رغم أنها قريبة من شبكة الكهرباء .

إن عدم التفاعل بشكل إيجابي من طرف المجلس الجماعي لشكايات السكان الذين تم حرمانهم من نعمة الكهرباء بسبب سوء تدبير ملف ربط منازلهم بالتيار الكهربائي، ليفرض إيفاد لجنة من عمالة إقليم تازة و المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء حرمان الدوار المذكور من شبكة الكهرباء، و هو المشروع الذي يتوخى منه عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، فك العزلة و رفع التهميش عن العالم القروي.

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