سعودي يحاول الانتحار في منتجع سيدي بوزيد

أحمد مصباح - الجديدة

حاول مواطن خليجي، في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وضع حد لحياته برمي نفسه من طابق علوي لإقامة سكنية مشتركة في منتجع سيدي بوزيد، حوالي 3 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة.

الخليجي الذي يتحدر من دولة المملكة العربية السعودية، كان يتواجد بمفرده في شقة بسيدي بوزيد. وقد ألقى بنفسه، وهو في حالة غير طبيعية، من الطابق العلوي.

هذا، وفور إشعارها، هرعت السلطات الدركية والمحلية، إلى مسرح النازلة، حيث انتدبت سيارة إسعاف أقلت الضحية، في حالة حرجة، إلى المستشفى الإقليمي للجديدة، إذ يخضع للعناية الطبية المركزة.

هذا، فيما فتحت الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات النازلة، التي دفعت بالمواطن السعودي إلى محاولة قتل نفسه بالانتحار برمي نفسه من شقته، الكائنة وسط إقامة سكنية مشتركة، بمنتجع سيدي بوزيد.

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