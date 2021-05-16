شفاء كورونا
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وزارة الصحة تعلن توسيع الاستفادة من لقاح كورونا لتشمل الفئات العمرية ما بيع 45 و50 سنة

2021-05-16 / 6:00 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أنهت وزارة الصحة إلى علم كافة المواطنات والمواطنين أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و50 سنة.

وأهابت وزارة الصحة بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا.

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