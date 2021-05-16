ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 188 شهيد

هبة بريس ـ وكالات

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ الإثنين، إلى 188 بينهم 55 طفلا و 33 سيدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، الأحد، إن عدد شهداء العدوان المتواصل على غزة ارتفع إلى “188 شهيدا؛ بينهم 55 طفلا و 33 سيدة”.

وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع أيضا إلى 1230 بجراح متفاوتة الخطورة.

ومنذ الإثنين، تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أدى لوقوع مجازر في صفوف المدنيين، وهدم عشرات المنازل.

ومنذ 10 مايو/آيار الجاري، ازداد الوضع توترا بشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0