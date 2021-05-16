ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 188
الصورة تعبيرية

ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 188 شهيد

2021-05-16 / 5:29 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ الإثنين، إلى 188 بينهم 55 طفلا و 33 سيدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، الأحد، إن عدد شهداء العدوان المتواصل على غزة ارتفع إلى “188 شهيدا؛ بينهم 55 طفلا و 33 سيدة”.

وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع أيضا إلى 1230 بجراح متفاوتة الخطورة.

ومنذ الإثنين، تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أدى لوقوع مجازر في صفوف المدنيين، وهدم عشرات المنازل.

ومنذ 10 مايو/آيار الجاري، ازداد الوضع توترا بشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال 20 مغربيا في حملة ضد المهاجرين السريين باسبانيا

اعتقال 20 مغربيا في حملة ضد المهاجرين السريين باسبانيا

2021-05-16 / 6:10 مساءً
Photo of بعد الصيني الذي أرعب العالم.. صاروخ أميركي يضل طريقه!

بعد الصيني الذي أرعب العالم.. صاروخ أميركي يضل طريقه!

2021-05-16 / 4:21 مساءً
Photo of صورة سيلفي تتسبب بغرق سفينة ومقتل 7 أشخاص باندونيسيا

صورة سيلفي تتسبب بغرق سفينة ومقتل 7 أشخاص باندونيسيا

2021-05-16 / 3:06 مساءً
Photo of الجيش الإسرائيلي: نواجه أعلى وتيرة لإطلاق صواريخ على أراضينا

الجيش الإسرائيلي: نواجه أعلى وتيرة لإطلاق صواريخ على أراضينا

2021-05-16 / 3:01 مساءً
Photo of جنرال إسرائيلي : 10 قتلى و50 جريحا جراء سقوط صواريخ على إسرائيل

جنرال إسرائيلي : 10 قتلى و50 جريحا جراء سقوط…

2021-05-16 / 12:44 مساءً
Photo of وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيل

2021-05-16 / 11:15 صباحًا
Photo of ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 174 شهيد

ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 174…

2021-05-16 / 9:26 صباحًا
Photo of بكين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي

بكين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي

2021-05-16 / 9:00 صباحًا
Photo of وكالة بيت مال القدس .. جهود متواصلة لحماية التراث الديني والحضاري للقدس

وكالة بيت مال القدس .. جهود متواصلة لحماية التراث…

2021-05-15 / 9:58 مساءً
Photo of “كتائب القسام” تعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ

“كتائب القسام” تعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ

2021-05-15 / 9:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق