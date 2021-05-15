الداخلة.. حجز وإتلاف 372 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

هبة بريس-

نفذت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بإقليم وادي الذهب، طيلة شهر رمضان المبارك، 24 عملية مراقبة تم خلالها حجز 372 كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

ووفقا للمعطيات التي وفرها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، فقد تم حجز هذه الكمية الإجمالية خلال عمليات المراقبة التي تم تنفيذها في 590 نقطة بيع بالأسواق المحلية والمحلات التجارية للقرب، مضيفة أن اللجنة أخذت عينات من المواد الغذائية التي يحتمل أن تكون غير صالحة للاستهلاك بهدف عرضها على مختبرات التحاليل المختصة.

كما قامت اللجنة المذكورة بتحرير محاضر 11 مخالفة، توزعت بين 09 مخالفات تتعلق بعدم إشهار الأسعار واثنتان أخريان تتعلقان بحيازة واستخدام أكياس بلاستيكية، إضافة إلى 121 إنذارا.

وإلى جانب المهمة الرقابية، قامت اللجان المختلفة بحملات تحسيسية لدى التجار ومقدمي الخدمات، بهدف حثهم على احترام معايير الوقاية والنظافة، وعرض أسعار المنتوجات والالتزام بها، واحترام سلسلة التبريد والتخلي عن استخدام الأكياس البلاستيكية.

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