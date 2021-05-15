قبيل تدميره.. الجيش الإسرائيلى يمهل سكان ثانى أكبر برج فى غزة دقائق لإخلائه

هبة بريس - وكالات

أمهل الجيش الاسرائيلي سكان ثانى أكبر برج فى غزه، والذى يضم مكاتب صحفية، دقائق لإخلائه قبل تدميره، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة “العربية”، منذ قليل.

وبحسب العربية، أعلنت الفصائل الفلسطينية استعدادها للالتزام بأى هدنة ترعاها القاهرة لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قتل 10 فلسطينيين من عائلة أبو حطب، اليوم السبت، خلال قصف استهدف مناطق غرب قطاع غزة.

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