الملك محمد السادس يأمر بارسال مساعدات للشعب الفلسطيني

هبة بريس- الرباط

أعطى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين.

وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، فإن المساعدات الإنسانية سترسل لسكان غزة والضفة الغربية.

وجددت المملكة المغربية يوم الثلاثاء الماضي رفضها القاطع لجميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية الجانب، التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

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