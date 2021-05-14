الناظور .. الأمن يحجز حوالي 05 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة

هبة بريس - وجدة

أصدرت النيابة العامة المختصة أوامرها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالناظور، بفتح تحقيق قضائي من أجل تحديد ظروف وملابسات حيازة وترويج شحنة مكونة من حوالي خمسة أطنان و130 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية المحظورة.

وحسب مصادر مطلعة، فمصالح الأمن بالناظور اوقفت ليلة الأربعاء 12 ماي الجاري سائق الشاحنة المحملة بالأكياس البلاستيكية المحظورة على مستوى منطقة أولاد بوطيب، والتي كانت موجهة للترويج على الصعيد الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وفتح تحقيق لتحديد المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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