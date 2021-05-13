غزة تحت قصف عنيف.. إسرائيل تحشد قواتها وتهدد بعملية برية

هبة بريس ـ متابعة

بدأت إسرائيل حشد قواتها حول غزة استعدادا لعملية برية محتملة فيها، وقصفت القطاع بعنف، مدمرةً المباني المدنية فوق رؤوس ساكنيها؛ مما أوقع العديد من الشهداء والجرحى، في حين جددت المقاومة الفلسطينية قصف تل أبيب، وتوعدت الاحتلال في حال أقدم على توغل بري.

فقد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنهم يحشدون قواتهم على تخوم غزة استعدادا لاحتمال القيام بعملية برية.

وكان جيش الاحتلال قال قبل ذلك إنه مستعد لاحتمال القيام بمناورة برية بعد توسيع نطاق عملياته في القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن إسرائيل قررت استدعاء 16 ألف جندي احتياط، بينهم 7 آلاف جندي لدعم منظومة القبة الحديدية التي تستخدم لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية، مشير إلى أن القرار يأتي عقب اجتماع ضم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقائد الأركان أفيف كوخافي، وأُقر خلاله أيضا إلغاء إجازات العسكريين.

وأشار المراسل إلى أن أرتالا من الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه قطاع غزة، وباتت على بعد كيلومتر واحد تقريبا من السياج الحدودي، موضحا أن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه القوات ستقوم بعملية برية.

وفي مواجهة التهديد الإسرائيلي بعملية برية، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتاب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، إن المقاومة جاهزة لتلقين إسرائيل درسا قاسيا. وأضاف “أي توغل بري في أي منطقة بقطاع غزة سيكون فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0