بإبداع … بطلة بنات العساس تطرح كوفر لأغنية “وقتاش”

نجلاء مزيان - هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية مريم الكرع، المعروفة بشخصية “حياة” في المسلسل الرمضاني “بنات العساس”، الذي تم بثه على القناة الاولى طيلة شهر رمضان، (طرحت) كوفر أغنية “وقتاش” للفنانة أسماء لمنور.

و صورت بطلة مسلسل “بنات العساس” كوفر أغنية “وقتاش” على طريقة الفيديو كليب، حيث قامت بنشر مقطع منه بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و لاق أداء الفنانة المغربية إعجاب و استحسان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول فيديو الكوفر بشكل كبير، كما انهالت عليها تعاليق التشجيعات و الإشادة بصوتها من طرف زملائها و كذا متابعيها.

و في سياق متصل، أثنت النجمة المغربية أسماء لمنور على أداء الفنانة الشابة عبر تعليق جاء كالتالي :” الله عليك يا موهوبة”.

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