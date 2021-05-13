صورة تعبيرية

القبض على إسباني لاتصاله بخدمات الطوارئ نحو 9000 مرة منذ 2019

2021-05-13 / 10:50 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

وجد رجل إسباني، لم يكن يواجه أي مشكلة في الواقع ولكنه اتصل بالشرطة وخدمات الطوارئ ما يقرب من 9000 مرة منذ عام 2019، وجد نفسه في مأزق بعد تتبع مكالماته المزعجة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن الرجل البالغ من العمر 49 عاما من أوفييدو في شمال غرب إسبانيا، اعتقل الأسبوع الماضي بعد شكاوى من خدمة 091، التي تستقبل جميع المكالمات الهاتفية للشرطة الوطنية في البلاد.

وكشف التحقيق عن أنه كان يطلب باستمرار خطوط الطوارئ لأكثر من عامين “لغرض وحيد هو توبيخ العاملين وإهانتهم”، على حد قول الشرطة. وأشار المحققون إلى أن الرجل لم يكن في حالة طارئة على الإطلاق.

وبحسبما ورد، أجريت 3789 مكالمة إلى خط 091 و4957 مكالمة أخرى لخدمة الطوارئ 112 من بطاقته الهاتفية خلال هذه الفترة.

وأفادت تقارير إسبانية أن المشغلين طلبوا مرارا من المتصل التوقف عن شغل خطوط الطوارئ المخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.

لكن الرجل تجاهل تلك المطالب، ويواجه الآن اتهامات بالعصيان الخطير. ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى عام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الاستخبارات الإسرائيلي: رفضنا بالإجماع كل مبادرات وقف إطلاق النار

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: رفضنا بالإجماع كل مبادرات وقف إطلاق…

2021-05-13 / 12:30 مساءً
Photo of كتائب القسام ل”إسرائيل”: أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم

كتائب القسام ل”إسرائيل”: أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم…

2021-05-13 / 11:48 صباحًا
Photo of ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 83 شخصا بينهم 17 طفلا

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 83 شخصا بينهم…

2021-05-13 / 11:36 صباحًا
Photo of تركيا تطالب المسلمين باتخاذ موقف واضح تجاه غزة

تركيا تطالب المسلمين باتخاذ موقف واضح تجاه غزة

2021-05-13 / 10:52 صباحًا
Photo of 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد…

2021-05-13 / 10:05 صباحًا
Photo of نواب بالكونغرس الأمريكي يعتبرون الممارسات الإسرائيلية “جريمة حرب”

نواب بالكونغرس الأمريكي يعتبرون الممارسات الإسرائيلية “جريمة حرب”

2021-05-13 / 8:30 صباحًا
Photo of عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة

2021-05-13 / 2:00 صباحًا
Photo of إسرائيل تحول رحلات جوية تفاديا لصواريخ غزة

إسرائيل تحول رحلات جوية تفاديا لصواريخ غزة

2021-05-13 / 12:07 صباحًا
Photo of لأول مرة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

لأول مرة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

2021-05-12 / 11:25 مساءً
Photo of إصابة جنديين إسرائيليين بعملية قرب نابلس.. واستشهاد المنفذ

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية قرب نابلس.. واستشهاد المنفذ

2021-05-12 / 10:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق