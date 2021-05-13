وفقا للتدابير الاحترازية.. الملك يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

هبة بريس

أدى مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، صباح يومه الخميس فاتح شوال 1442 هـ، الموافق 13 ماي 2021، صلاة عيد الفطر، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وقد حرص جلالة الملك، حفظه الله، إلا أن يؤدي هذه الصلاة، كسائر أفراد شعبه الوفي، دون خطبة، وذلك في التزام بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، قرير العين بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ومشدود الأزر بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب الدعاء.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0