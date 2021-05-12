تازة..وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني
وقفة احتجاجية بتازة

تازة..وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2021-05-12 / 10:28 مساءً
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ع محياوي _ هبة بيس

شارك العشرات من ساكنة مدينة تازة اليوم الأربعاء 12 ماي الجاري، ،مباشرة بعد صلاة الظهر ، في وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، رفضا للتطبيع.

الوقفة نظمت أمام أمام مسجد موريتانيا تحت شعار “دعما للمسجد الأقصى وفلسطين واستنكارا للهجمات الاسرائيلية على المرابطين المقدسيين واستنكارا للتطبيع والمطبعين” وقد رفعت خلالها شعارات صاخبة

و رفعت الأعلام المغربية والفلسطينية بينما ختمت الوقفة بالدعاء للمقاومة في فلسطين بالنصر والتمكين ،كما تليت الفاتحة ترحما على الشهداء في غزة.

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