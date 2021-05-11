القدس

وزراء الخارجية العرب: نشيد بدور لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة

2021-05-11 / 4:03 مساءً
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هبة بريس

أشاد وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال اجتماعهم الطارئ اليوم الثلاثاء، بأهمية الدور الذي تضطلع به لجنة القدس، التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المدينة المقدسة.

وثمن قرار صدر عقب الاجتماع، الذي خصص لبحث تطورات الوضع في مدينة القدس الشريف، دور لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مبرزا أهمية الجهود التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس في دعم صمود المقدسيين.

وكلف القرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنسيق التحرك مع منظمة المؤتمر الإسلامي لحماية مدينة القدس المحتلة من الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي عُقد بتقنية التواصل المرئي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير المغرب في مصر وممثله الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي.

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