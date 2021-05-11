الوافي: سننظم عملية استثنائية لاستقبال مغاربة العالم في حال إلغاء “مرحبا2021”

هبة بريس - الرباط

أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب سينظم عمليات استثنائية لاستقبال مغاربة العالم، على غرار السنة الماضية في حال إلغاء عملية مرحبا 2021.

الوافي، أوضحت في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن تطور الوضعية الوبائية بدول إقامة الجالية المغربية ودول العبور هو محدد أساسي فيما يتعلق بما إن كانت عملية مرحبا سيتم تنظيمها من عدمه.

وأضافت الوزيرة أن جميع الاجراءات والتحضيرات اللوجيستيكية قد تمت لاستقبال مغاربة العالم في حال إعلان تنظيم عملية “مرحبا 2021″، مشددة على أن الوزارة ستلجأ لتنظيم رحلات استثنائية في حال إلغاء العملية هذه السنة أيضا.

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