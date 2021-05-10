فاس : السلطات تتراجع عن قرارها وتقر انه مجرد اقتراحات وليس قرار رسمي
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فاس : السلطات تتراجع عن قرارها وتقر انه مجرد اقتراحات وليس قرار رسمي

2021-05-10 / 11:21 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تبعا لما تم تداوله في شأن إخضاع التنقل من وإلى مدينة فاس لشروط معينة خلال الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي الجاري، اخبرت اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس الراي العام أن ما تمت الإشارة له في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد الدراسة

وقالت ذات الجهة ان الاقتراحات اعلاه كانت ضمن توصيات وإجراءات أخرى وأنه لم يتم الحسم أو البت بشكل نهائي فيما يخص التدابير الاحترازية التي سيجري العمل بها للتصدي لوباء كورونا المستجد بجهة فاس – مكناس،

واعلنت اللجنة الجهوية لليقظة أن عمليات مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث ستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا حتى إشعار آخر

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